Напередодні річниці окупації Путін зібрався до Криму з агітацією

17:52, 12 березня 2018
Політика
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REUTERS

Про це повідомляє РИА «Новости». «Що стосується поїздки в Крим, вона дійсно готується», - сказав Пєсков.

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Напередодні російські ЗМІ повідомили, що 14 березня Путін здійснить останню перед президентськими виборами поїздку – в анексований Крим.

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року – у річницю окупації Криму.

1 березня Верховна Рада закликала Радбез і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти та уряди не визнавати легітимність російських виборів в окупованому Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

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Теги: #Путін#анексія Криму#вибори президента РФ