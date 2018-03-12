Напередодні річниці окупації Путін зібрався до Криму з агітацією

Пєсков підтвердив підготовку поїздки Путіна до окупованого Криму.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив підготовку поїздки Володимира Путіна в окупований Крим.

Про це повідомляє РИА «Новости». «Що стосується поїздки в Крим, вона дійсно готується», - сказав Пєсков.

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Напередодні російські ЗМІ повідомили, що 14 березня Путін здійснить останню перед президентськими виборами поїздку – в анексований Крим.

Вибори президента Росії планують провести 18 березня 2018 року – у річницю окупації Криму.

1 березня Верховна Рада закликала Радбез і Генасамблею ООН, ОБСЄ, Європейський Союз, НАТО, міжнародні організації, іноземні парламенти та уряди не визнавати легітимність російських виборів в окупованому Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.