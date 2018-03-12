В цілому ситуація спокійна: в ОБСЄ відповіли на тривожні повідомлення Угорщини щодо обстановки на Закарпатті

Спостерігачі посилили роботу в Ужгороді, проте в цілому, констатують в ОБСЄ, ситуація спокійна.

Спостерігачі ОБСЄ посилено моніторять ситуацію в Ужгороді, проте характеризують її як "в цілому спокійну".

Про це в ефірі "Радіо НВ" розповів перший заступник голови місії Олександр Хуг.

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"Факти полягають у тому, що протягом останніх тижнів СММ уточнювала інформацію про низку інцидентів, що відбулися в приміщенні, де розташований офіс Закарпатської спілки угорців. В цілому, за нашими спостереженнями, ситуація в цьому районі залишається спокійною", - заявив Хуг.

Він зазначив, що спостерігачі ОБСЄ посилили моніторинг в Ужгороді після лютневих нападів на офіс Товариства угорської культури Закарпаття, відправивши туди патрулі з Івано-Франківська.

У той же час окремого офісу організація не відкривала. Свої спостереження ОБСЄ виклала у звітах за 28 лютого, 1, 5 і 7 березня.

Хуг зазначив, що Спеціальна спостережна місія ОБСЄ працює в Україні з березня 2014 року в 10 містах. Її спостережні пункти, які займаються моніторингом ситуації на заході України, розташовані у Львові, Чернівцях та Івано-Франківську.

Раніше ЗМІ повідомили, що 10 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ проінформувала його про відкриття наглядової місії на Закарпатті. Зокрема, повідомлялося, що місія ОБСЄ нібито буде базуватися в Ужгороді, а до складу місії входять 12 осіб.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 27 лютого в Ужгороді стався напад на офіс Товариства угорської культури Закарпаття. В результаті пожежі ніхто не постраждав. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що за підпалом офісу Товариства угорської культури стоять російські спецслужби. Посла України в Угорщині викликали в угорський МЗС у зв'язку з другим за місяць підпалом спілки угорців в Ужгороді. Міністр закордонних справ Павло Клімкін засудив спробу підпалу і назвав це провокацією. Пізніше у Польщі затримали двох підозрюваних у спробі підпалу.