ЦВК опрацювала 99,9% протоколів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до інформації, розміщеній на електронному табло у прес-центрі ЦВК, голоси виборців розподілились таким чином: за "Народний фронт" проголосували 22,14% виборців, за партію “Блок Петра Порошенка” - 21,82%, за "Об'єднання “Самопоміч” - 10,97%, за “Опозиційний блок” - 9,42%, за Радикальну партію - 7,44% і за “Батьківщину” - 5,68%.

Читайте такожДо коаліції попередньо потрапляють БПП, партії Яценюка і Садового - джерелоЗагалом пораховано 15 млн 743 тис. 602 голоси виборців.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів України. Явка виборців була найнижчою в історії - 52,42%.