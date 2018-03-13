Повістки Савченко про допит передані до апарату Верховної Ради - СБУ

В СБУ пояснили, що передали повістки, бо у відомства виникла необхідність допитати Надію Савченко у якості свідка по справі Рубана.

Служба безпеки України передала повістки народному депутату Надії Савченко про виклик на допит до Апарату Верховної Ради.

Читайте такожСавченко не з'явилася на засідання комітету ПАРЄ - Ар'єв

Про це повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці в Facebook.

"12 березня 2018 року до Апарату Верховної Ради України передано лист та відправлено повістки на виклик на 11.00 13 березня та 11.00 15 березня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

В СБУ пояснили, що передали повістки, бо у відомства виникла необхідність допитати Надію Савченко у якості свідка по кримінальному провадженні за підозрою Володимиру Рубану у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, народного депутата Надію Савченко викликають на вівторок, 13 березня, до Служби безпеки України на допит у справі Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях.

Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

9 березня голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.