В окупованому Криму не можуть обирати президента РФ – президент Австрії

Австрійський лідер наголосив, що анексія Криму є протиправною, і жодні правомірні російські вибори там проводитись не можуть.

Федеральний президент Республіки Австрія Александр Ван дер Беллен заявляє, що на території окупованого Криму не можуть відбуватися правомочні вибори російського президента та депутатів Держдуми РФ.

Читайте такожЗростання корупції і деградація соцсфери: у Москві презентували доповідь про реальні досягнення Росії за роки правління ПутінаЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

«Позиція Австрії зрозуміла – анексія Криму є протиправною, це є також позицією Євросоюзу, тому на територію Криму не можуть відбуватися правомочні вибори до російського парламенту або російського президента», - заявив він, додавши, що це не тільки його точка зору, це «однозначно точка зору всього уряду».

Раніше представник Європейського Союзу у питаннях зовнішньої політики та безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Європейський Союз не визнає так званих виборів президента РФ на території окупованого Росією Кримського півострова.

Як відомо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня – річницю анексії Криму.