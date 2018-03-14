МВС оголосило у розшук імовірного замовника вбивства Вороненкова

Російський кримінальний авторитет Тюрін звинувачується по статті "умисне вбивство".

Національною поліцією України оголошено в розшук кримінального авторитета Володимира Тюріна, якого звинувачують у замовленні вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства внутрішніх справ України. Як зазначається, особа переховується від органів прокуратури і датою зникнення є 10 жовтня 2017 р. Тюрін звинувачується по статті 115 (умисне вбивство) ч.2 п.6, п.11, п.12.

Як повідомляв УНІАН, колишнього депутата Держдуми РФ Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Внаслідок перестрілки було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника Павла Паршова, який пізніше помер від поранень.

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За даними слідства, Паршов, який стріляв у Вороненкова, був у змові з громадянами України Василенком, Лосем, Левенцем і Тарасенком. Лося і Тарасенка затримано. Юрій Василенко та Ярослав Левенець перебувають у розшуку поза межами України.

Луценко також повідомив, що замовником вбивства Вороненкова був підконтрольний ФСБ кримінальний авторитет Володимир Тюрін. За його словами, Тюрін мав особистий мотив для вбивства - 8 років тому він був цивільним чоловіком Марії Максакової - дружини Вороненкова.

Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії та деяких країн СНД. За версією слідства, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.