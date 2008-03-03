У НУ-НС заспокоїли Тимошенко: Ющенко все одно з кимось конфліктуватиме

«Навіть у тих республіках, де діє чисто парламентська модель - я вже не кажу про змішані – існують інститути глави держави. Наприклад, німецька модель, чи італійська». Про це офіційному сайту Блоку сказав заступник голови фракції «Наша Україна – Народна Самооборона», член Національної конституційної ради Руслан Князевич, коментуючи вислови деяких політиків про те, що в Україні необхідно скасувати посаду або президента, або прем’єр-міністра.

«Справді, в окремих країнах є президентська модель – приміром, в США, глава держави безпосередньо очолює уряд. Але там глава держави не здійснює рутинну, щоденну роботу. Ці функції здійснює віце-президент. Чи готові ми започаткувати таку посаду? І чи між ними не виникатимуть конфлікти – як це було на початку дев’яностих в Росії, коли віце-президент Руцкой пішов проти президента Єльцина?», - зазначив Князевич.

Князевич наголосив, що «у нас не може взагалі не бути глави держави. Хтось повинен здійснювати повноваження в царині так званого особистого статуту. Мова йде про надання громадянства, про помилування громадян, про нагородження державними нагородами тощо. Це – якщо навіть максимально знизити повноваження Президента». «Більше того – у всіх країнах світу глава держави виступає гарантом територіальної цілісності і суверенітету держави, - зазначив Князевич , - Якщо ми позбавимо державу такого інституту, під загрозою опиниться її територіальна цілісність».

Нагадаємо, що раніше Тимошенко заявила що вважає за доцільне скасувати одну із двох вищих державних посад – чи то посаду президента, чи то посаду прем’єр-міністра.

«Доведеться обов’язково усунути встановлене за останні десять років двовладдя в країні. Абсурдно, коли країною керують дві посадові особи - президент і прем’єр-міністр - із практично цілком однаковими функціями і повноваженнями», - заявила Тимошенко.