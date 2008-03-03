Яценюк висунув свої умови початку роботи ВР

Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк ініціював проведення засідання голів фракцій 4 березня 2008 року о 10-00. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Верховної Ради.

За словами спікера, початок пленарних засідань ВР можливий тільки після підписання пакету документів, до якого входить узгоджений проект Постанови про питання прийняття рішень щодо вступу України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), та підписання «Протоколу порозуміння». Він також підкреслив необхідність розгляду питань, внесених до порядку денного сесії.

Яценюк наголосив на тому, що пленарні засідання Верховної Ради відбуватимуться відповідно до Регламенту Верховної Ради України, і тільки після проведення Погоджувальної ради голів комітетів та керівників фракцій парламенту.

«Всі дії у Верховній Раді України мають відбуватися за Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України», - підкреслив спікер.