Колишній помічник Трампа збирається піарити Тимошенко

За послуги компанія екс-помічника Трампа буде отримувати 65 тисяч доларів щомісяця.

Колишній помічник президента Дональда Трампа Баррі Беннетт, буде піарити колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко, яка фігурує в обвинувальному акті Пола Манафорта.

Компанія Беннетта "Avenue Global Strategies LLC" буде надавати послуги зі зв'язків з державними органами, зв'язків з громадськістю та стратегічного консалтингу, включаючи контакти з членами Адміністрації та Конгресу Трампа, від імені Юлії Тимошенко, повідомляє Bloomberg.

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Контракт, поданий в Міністерство юстиції відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів, передбачає щомісячні платежі в розмірі 65 тисяч доларів США.

Беннетт заявив в інтерв'ю, що Тимошенко-реформатор, який підтримує Захід.

Він сказав, що його фірма "допомагає їй організувати поїздки в Сполучені Штати, щоб зустрітися з урядовими лідерами і так далі."

Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер звинувачує Манафорта, колишнього менеджера кампанії Трампа, який, згідно зі звинуваченням, керував великою лобістською кампанією від імені екс-президента України Віктора Януковича. Манафорта також звинувачують в тому, що він платив європейським політикам, щоб ті підтримували уряд Януковича. Також, згідно з обвинувальним актом, "Януковичу було вигідно ув'язнення його конкурента Юлії Тимошенко у в'язниці".