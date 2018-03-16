Російський журналіст спрогнозував, як зміняться відносини України і РФ після відходу Путіна

Журналіст вважає, що "з часом дещо стихне загострення істеричної пропаганди з двох сторін і вщухнуть піар-божевілля у студіях".

Після відходу президента Російської Федерації Володимира Путіна від влади країна з часом "перестане зображати з себе міську божевільну", яка не зможе жити, якщо Україна вступить у НАТО.

До 2024 року нинішній російський лідер залишається при владі, а якщо говорити про довгострокові відносини між українською державою і РФ, то вони поступово будуть відновлені, розповів російський журналіст Леонід Радзіховський на чаті в "Главреді".

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За його словами, "невирішена кримська проблема (з точки зору України, це — проблема; з точки зору Росії, тут і проблем жодних немає, бо що Крим — "частина Росії") для України залишиться".

"Відходу Путіна немає, тож що гадати? До 2024 року Путін залишається при владі. А якщо говорити про довгострокові відносини між Україною і Росією, то, думаю, поступово вони будуть відновлені, як між Росією і Грузією", — зазначив співрозмовник.

За його словами, Крим РФ "ніколи не віддасть, як Абхазія і Південна Осетія не повернулися до складу Грузії". "Це свого роду зафіксований конфлікт, який виносять за дужки", — додав Радзіховський.

"Крим Росія не віддасть, а Донбас, думаю, так чи інакше повернеться в Україну. Економічні відносини... Вони і зараз є, вони нікуди не поділися. Але, мабуть, поступово вони будуть розширюватися при нормалізації відносин. Так само як і гуманітарні відносини, які і зараз є — мільйони жителів України і зараз працюють в Росії", — підкреслив журналіст.

Співрозмовник вважає, що "з часом дещо стихне загострення істеричної пропаганди з двох сторін і вщухнуть піар-божевілля у студіях". "А Росія з часом перестане зображати з себе міську божевільну, яка не зможе жити, якщо Україна вступить у НАТО. Та вступайте ви куди хочете! Росії-то від цього що? Ні тепло, ні холодно. Після відходу Путіна, зрозуміло. Це все нормалізується", — заявив він.