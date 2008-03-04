Регіонали переходять у весняний наступ

«З`їзд виправдав наші надії. Ми продемонстрували всьому співтовариству, і міжнародному зокрема, що Україна – це загальний дім для всіх культур, для всіх мов, для всіх народів і для всіх етносів, які населяють цю державу. І ультранаціоналістично налаштовані політики не можуть бути хазяями в цьому будинку», - так регіонал Вадим Колесніченко прокоментував «ИМС» підсумки II Всеукраїнського з`їзду депутатів рад всіх рівнів в Сєвєродонецьку, повідомляє сайт Партії регіонів.

«Ми починаємо весняний наступ в захист прав людини. Час служити єдиній Україні, де на перше місце поставлені права людини, а не права мов або окремих політиків», - заявив народний депутат. «Весняний наступ – це будуть акції-рішення рад», - уточнив він.

Він також проінформував, що на 2 квітня цього року Партія регіонів планує в рамках «весняного наступу» провести Громадський форум. «Це буде грандіозний проект, який об`єднає всю Україну в боротьбі з тими представниками нашої країни, які не бажають чути іншу думку, іншу мову. І тоді для світової спільноти стане очевидним, що слова Тимошенко і Ющенка, які кажуть про європейський вибір України, явно відрізняються від їхніх дій», - зауважив народний депутат.