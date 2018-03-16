Клімкін попросив МВД та СБУ стежити за ситуацією на Закарпатті через російські провокації

За словами Клімкіна, не можна допустити, аби Росія посварила Україну із сусідніми країнами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голову Служби безпеки Василя Грицака стежити за ситуацією на Закарпатті з огляду на останні провокації, які здійснюються російськими спецслужбами щодо угорської громади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава зовнішньополітичного відомства повідомив журналістам.

Дипломат заявив, що вважає, що перший напад на офіс «Товариства угорської культури Закарпаття» був терористичним актом, вчиненим польськими праворадикалими за вказівкою російських спецслужб. «Другий випадок - організатор цього терористичного нападу прийшов з Придністров'я, де реально хазяйнує ФСБ, і пішов до Придністров'я», - зауважив Клімкін.

«Тому я попросив і міністра внутрішніх справ, і керівника Служби безпеки пильнувати за цією ситуацією, оскільки Росія намагається нас посварити з Угорщиною, а також з іншими країнами - з Польщею, наприклад. І ми, за визначенням, не маємо цього допустити», - наголосив Клімкін.

У цьому зв'язку він підкреслив, що Україна має турбуватися про угорську громаду на Закарпатті. «Ми маємо турбуватися про наших громадян угорського походження, і ми будемо це робити і надалі", - підкреслив Клімкін.

Крім того, він прокоментував угорські заяви щодо ситуації на Закарпатті.

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«Звичайно, форма і зміст, з якими іноді виходять угорські колеги, по-перше, не відповідає жодній дійсності, і по-друге, є емоціями в зовсім іншому контексті», - вважає міністр.

Також глава МЗС прокоментував заяви угорської сторони про те, що нібито на Закарпатті було розміщено повноцінну місію ОБСЄ. «Достатньо поїхати на Закарпаття і подивитися, що ніякої постійної місії ОБСЄ там немає», - сказав він.

«Для того, щоб запровадити там таку місію, у неї має змінитися мандат. Мандат схвалюється консенсусом. Без нас і без наших друзів ніякий мандат такої місії схвалений не може бути», - пояснив Клімкін.

«А для чого там місія? Як я колись, мені сумно, але я тим не менше пожартував, якщо ми створюємо якусь місію для боротьби з провокаціями ФСБ, то можна, звичайно, якось там говорити, але ніяка інша місія там за визначенням не потрібна», - наголосив Клімкін.

Він нагадав, що в Україні вже розміщена Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка має мандат для роботи на всій території України, і яка може здійснювати моніторинг на Закарпатті. «Але ніякої постійної присутності і незапокоєності щодо постійної присутності не може бути», - запевнив Клімкін.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ посилено моніторять ситуацію в Ужгороді, проте характеризують її як "в цілому спокійну".