У Севастополі видають медаль і солодощі всім, хто проголосував на виборах президента Росії (фото)

У вкладці написано, що це медаль в пам'ять про «референдум», який пройшов у Севастополі 16 березня 2014 року.

В анексованому Севастополі всім, хто проголосував 18 березня на виборах президента Росії, видають пам'ятні медалі.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

В інструкції написано, що це медаль в пам'ять про «референдум», який пройшов у Севастополі 16 березня 2014 року.

У той же час, як повідомив у Facebook член так званої "Громадської палати Севастополя" і "заступник голови Громадської ради" при окупаційному "Управлінні МВС Росії по Севастополю" Іван Комелов, тим, хто голосував на виборах вперше, видають кульочки з ручкою, блокнотом і солодощами.

На фотографії також видно, що після голосування можна сфотографуватися з банером "Я обрав президента".

Він також підтвердив, що всі, хто проголосував, отримують медаль. Хоча деякі люди в коментарях пишуть, що їм медалей не вистачило.

Разом з тим, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаровзаявив, що на виборах президента Росії, які Кремль 18 березня має намір провести в анексованому Криму, російську владу півострова цікавить в першу чергу явка виборців.

Про це він заявив у коментарі "Крим.Реалії ТБ".

"Окупаційна влада підготувалася в повній мірі для того, щоб виписати ті результати, що їй потрібні під час того незаконного дійства, яке вони називають "виборами". Їх зараз хвилює тільки один сегмент виборчої кампанії. Це явка на дільниці", - сказав він.

"У той же час всі люди, які не сприймають окупацію, а їх – більшість, вони зараз у великих роздумах, тому що є безпрецедентний тиск на людей і погрози звільнення з роботи", – стверджує Чубаров.

За його словами, 18 березня, як і 16 березня 2014 року (дата проведення невизнаного світом "референдуму" в Криму), "значна кількість людей буде перед вибором: зберегти гідність чи все ж схилити голову".

"Я знаю, що переважна більшість кримських татар схиляти голову не буде", – додав Чубаров.

Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав кримчан всіх національностей бойкотувати вибори президента Росії.

Призначений Кремлем глава Криму Сергій Аксьонов погрожував звільненням чиновникам, які закликають підлеглих не йти на вибори президента Росії.

16 лютого президент України Петро Порошенко закликав світову громадськість не визнавати результати майбутніх виборів президента Росії в анексованому Криму.

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Про невизнання виборів президента Росії в анексованому Криму говориться в декларації Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

Вибори президента Росії проводять 18 березня 2018 року – річницю російської анексії Криму. У них беруть участь вісім кандидатів – Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Тітов і Григорій Явлінський.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.