Опубліковано рейтинг губернаторів-2017, Кличко - на першому місці

Автори рейтингу перерахували напрямки, за якими Київ зайняв лідуючі позиції серед інших міст України.

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко зайняв перше місце в рейтингу губернаторів України, опублікованому в журналі «Деловая столица» (ДС) від 19 березня.

«Лідером рейтингу за підсумками року став мер Києва і глава КМДА Віталій Кличко. Сумарно за двадцятьма критеріями він набрав 88,5 бали», – зазначили журналісти видання, підкресливши, що перше місце Кличко обумовлено досягненнями, яких під час його правління досягла столиця.

Автори рейтингу перерахували напрямки, за якими Київ зайняв лідуючі позиції серед інших міст України.

«Столиця абсолютно прогнозовано посіла перше місце за експортом товарів, припливом прямих іноземних інвестицій, освоєним капітальним інвестиціям і виконаних будівельних робіт (на душу населення). Також Київ увійшов до двійки регіонів з найбільшою загальною площею прийнятого в експлуатацію житла на тисячу жителів. Крім того, в Києві найвища середньомісячна зарплата (11135 грн)», – підкреслили в ДС.

Зазначимо, що у своєму дослідженні «Ділова столиця» підвела підсумки розвитку регіонів за 2017 рік. Журналісти порівняли показники 23-х мирних регіонів по двадцяти суспільно значущим критеріям, використовуючи офіційні дані Держкомстату. Друге місце в рейтингу зайняв голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, який отримав 46,5 бали, третє – голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган з 46 балами.