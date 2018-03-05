У Львові провели смолоскипну ходу під антипольськими гаслами (фото, відео)

Учасники ходи заявили, що вийшли, щоб показати, що Львів – це "бандерівське місто і ніхто не буде вказувати їм, кого вшановувати".

Ввечері у неділю, 4 березня, центральними вулицями Львова пройшла смолоскипна хода активістів праворадикальних організацій, приурочена до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича 5 березня 1950 року у бою з каральним загоном радянських спецслужб.

За даними організаторів, участь у ході взяли близько тисячі осіб. Марш вулицями міста пройшов під провокаційними антипольськими гаслами, передає ZAXID.NET.

Йдучи центральними вулицями міста, учасники ходи викрикували гасла "Місто Львів не для польських панів", "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець", "Хто ми? Українці! Чого ми хочемо? Влади!", "Наша земля – наші герої", "Ідея нації – проти деградації" та інші.

Читайте такожПоляки висунули перші звинувачення за порушення закону про Інститут нацпам'ятіКілька учасників ходи тримали також банер з гаслом "Місто Львів не для польських панів". Як пояснив керівник Нацкорпусу Львівщини Святослав Сірий, таке гасло свідомо обрали для того, аби показати, що "Львів є бандерівський".

"Це гасло пов'язане з останнім скандальним законом, прийнятим у Польщі, і поведінкою міської влади на сесії міськради, коли відбувалося голосування за червоно-чорні прапори. Тут два в одному. Прийнятий у Польщі закон для нас неприпустимий. Ми в жодному разі не виступаємо проти польського народу, але ми проти популістичної влади Польщі, яка прийняла цей скандальний закон. Тому ми сьогодні вийшли показати, що Львів – це бандерівське місто і ніхто не буде вказувати нам, кого вшановувати", – заявив Сірий.

Більшість учасників смолоскипного маршу, за словами Святослава Сірого, - активісти "Національного корпусу" та "Національних дружин", окрім них в ході взяли участь члени ВО "Свобода" та "Правого сектору".

Як повідомляв УНІАН, у Польщі 1 березня набув чинності скандальний закон про заборону "бандерівської ідеології".