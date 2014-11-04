ЄС: "Вибори" на Донбасі - загроза мирному діалогу, але "канали для діалогу треба тримати відкритими"

Так вона у вівторок в Брюсселі прокоментувала на прохання власного кореспондента УНІАН можливість посилення санкцій для Росії після того, як Москва не визнала так звані "вибори" на Донбасі нелегітимними та незаконними.

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"Ми чітко заявили, що ці вибори нелегітимні і визнані не будуть. Це - найбільший ризик, який я бачу для шляху діалогу та миру", - сказала вона.

У цьому зв'язку Могеріні застерегла щодо "закриття цього вікна можливостей для внутрішнього діалогу та діалогу з Росією, над яким самі українці працювали, щоб знайти шлях вирішення кризи політичним шляхом".

"Оцінка санкцій, як вам відомо, продовжується постійно, і ми завжди говорили, що вони залежать від ситуації на місці. Цей процес буде продовжуватися найближчими тижнями", - наголосила верховний представник ЄС.

За її словами, 17 листопада відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, на якому буде розглядатися ситуація в Україні. "Головний питання для дискусії повинно бути те, як ми гарантуємо, що знайдемо рішення конфлікту", - додала Могеріні.

При цьому вона висловила впевненість, що санкції можуть бути інструментом, "але залишаються політичним інструментом, а не метою". "Мета - знайти вирішення кризи. Необхідна сильна реакція разом з відкритими каналами діалогу. Це може дати нам надію на пошук рішення для вирішення ситуація в Україні", - наголосила верховний представник ЄС.