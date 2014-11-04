Після підтримки Москвою псевдовиборів на Донбасі санкції проти РФ мають посилити - МЗС

У МЗС України вважають, що після підтримки Росією так званих «виборів» у «ДНР» та «ЛНР» міжнародні санкції проти РФ мають бути посилені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«Ми вважаємо, що правильною відповіддю на цей фарс буде подальше посилення санкційного тиску на Росію, яка фактично організувала і координувала цей процес», - заявив він.

Перебийніс наголосив, що ці псевдовибори ніколи не будуть визнані жодною цивілізованою країною світу та жодною впливовою міжнародною організацією.

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«Що стосується конкретних форм можливих санкцій, то я думаю, що це рішення мають ухвалювати ті держави, які їх запровадили. На нашу думку, в першу чергу має йтися про США, країни «Великої сімки» та країни Європейського Союзу», - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада на окупованих територіях Донецької та Луганської областей підтримувані Росією терористи організували псевдовибори керівників «республік» і депутатів «народних рад».

Влада України, Євросоюз та США засудили проведення цих «виборів» і не мають наміру визнавати їхні підсумки. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун назвав ці псевдовибори контпродуктивними.

Росія вважає, що «вибори» у «ДНР» і «ЛНР» 2 листопада відповідають Мінським домовленостям.