МЗС України викликало "на килим" посла Сербії через спостерігачів на псевдовиборах бойовиків
23:20, 04 листопада 2014Політика
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Перший заступник міністра закордонних справ України Наталія Галібаренко зустрілася із послом Сербії Раде Булатовичем у зв'язку з участю "спостерігачів" від країни у псевдовиборах бойовиків.
МЗС України викликав "на килим" посла Сербії з-зи участі "спостерігачів" від країни під псевдовиборів / Facebook МЗС
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"Сербській стороні було роз’яснено позицію України щодо участі так званих спостерігачів від сербських політичних партій, у тому числі парламентських, у псевдовиборах на сході України 2 листопада 2014 року", - йдеться у заяві МЗС України.
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Крім того, за інформацією відомства, дипломати обговорили окремі питання українсько-сербського співробітництва.
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