МЗС України викликало "на килим" посла Сербії через спостерігачів на псевдовиборах бойовиків

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сербській стороні було роз’яснено позицію України щодо участі так званих спостерігачів від сербських політичних партій, у тому числі парламентських, у псевдовиборах на сході України 2 листопада 2014 року", - йдеться у заяві МЗС України.

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Крім того, за інформацією відомства, дипломати обговорили окремі питання українсько-сербського співробітництва.