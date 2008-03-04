Партія регіонів зачепилася за «парламент»

Партія регіонів наполягає, що всеукраїнський референдум має передувати приєднанню України до ПДЧ та вступу країни до НАТО.

Про це УНІАН повідомив народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів).

“Вчора ми не підписали Протокол порозуміння саме тому, що у компромісному проекті постанови щодо НАТО передбачалося, що рішення про набуття членства в Альянсі ухвалюватиме парламент після референдуму”, - пояснив Ю.МІРОШНИЧЕНКО позицію фракції Партії регіонів.

За його словами, фракція наполягає на виключенні слова “парламент” з тексту проекту постанови. “За юридичною процедурою парламент ухвалює рішення на етапі ратифікації угоди. Може статися так, що спочатку Україна без проведення референдуму приєднається до ПДЧ, потім підпише угоду про вступ до НАТО, потім буде проведений референдум і тільки після цього у парламенті розглядатиметься питання щодо ратифікації угоди. Щоб цього не сталося, ми наполягаємо на виключенні слова “парламент” з проекту постанови”, - сказав депутат.

“Референдум повинен передувати приєднанню України до ПДЧ та вступу країни до НАТО”, - підкреслив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, з 25 лютого у парламенті працює робоча група, що має підготувати Протокол порозуміння, підписання якого може завершити блокування роботи парламенту представниками опозиції.