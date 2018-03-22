НАБУ повідомило про підозру голові Деснянської РДА Києва

За даними слідства, посадовець вніс завідомо недостовірні дані до е-декларації за 2015 рік.

Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру голові Деснянської районної держадміністрації Києва Геннадію Заболотному.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Він, за даними слідства вніс завідомо недостовірні дані до е-декларації за 2015 рік, обіймаючи посаду голови Березівської районної державної адміністрації Одеської області.

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«20 березня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Деснянської районної державної адміністрації у м. Києві, який на час вчинення злочину обіймав посаду голови Березівської райдержадміністрації Одеської області, про підозру у вчиненні злочину за ст.366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації»)», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець вніс завідомо недостовірні дані до щорічної е-декларації за 2015 рік. Йдеться про відомості щодо земельної ділянки, яка перебувала в користуванні підозрюваного, а також дані про корпоративні права його дружини на суму понад 2 млн грн, що раніше належали підозрюваному і були безоплатно відчужені на її користь у 2015 році.

«Факт порушення головою РДА закону України «Про запобігання корупції» та наявність в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, також підтвердило Національне агентство з питань запобігання корупції. Детективи НАБУ вважають, що голова РДА вдався до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховання значної частини своїх та сімейних статків з мотивів небажання оприлюднення таких даних у відкритих джерелах», - наголосили в Бюро.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2016 року.