У Єврокомісії розкритикували НАЗК через невикористання рекомендацій щодо покращення процесу перевірки е-декларацій

Значна частина цих рекомендацій не використана, і нічого не змінилося.

Лідер групи підтримки України з питань юстиції та внутрішніх справ Європейської комісії Франк Поль констатує, що Національне агентство із запобігання корупції не використовує рекомендації, які були надані для покращення процесу перевірки електронних декларацій.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок в Брюсселі в ході круглого столу, присвяченого питанню боротьби з корупцією в Україні, який був проведений Європейським політичним центром та представництвом Канади в ЄС.

Як відомо, з поданих більше мільйону електронних декларацій перевірено тільки приблизно сто.

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Поль зазначив, що саме НАЗК має «прерогативу та мандат» у питанні перевірки електронних декларацій. За його словами, для цього застосовується аналітична програма. «Інструмент, який називається аналіз ризику, відзначає ті, які виглядають такими, що можуть бути проблемними, і на які треба подивитися детально. Це так, як працює скрізь. НАКЗ дуже дивний звір, тому що вони просили (надати) те, що називається аналіз бізнес процесу. Коли два спеціаліста приїхали в Україну подивитися на весь процес в цілому, від А до Я, як працює перевірка електронних декларацій, вони повернулися із доповіддю, в який йдеться про те, що є багато проблем. Було надано 19 рекомендацій, що повинно бути зроблено негайно, щоб виправити ситуацію. Вони були передані НАКЗ, але до сьогодні, на скільки мені відомо, значна частина цих рекомендацій не була використані, і нічого не сталося. Це – факт. Я не даю оцінку, я просто про це говорю», - деталізував він.

У свою чергу директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що після першого декларування «ми побачили, що, наприклад, сума готівки, яка задекларована нашими чиновниками, перевищує транш Міжнародного валютного фонду». «Це шокувало не тільки наше суспільство, але й міжнародних партнерів, які нам надають цю допомогу. Тому НАБУ взяло на себе відповідальність за перевірку декларацій саме на предмет наявності кримінальних злочинів. І ми маємо достатньо велику кількість справ цієї категорії, частина з яких вже передається до суду», - сказав він.

При цьому Ситник зазначив, що «головний орган, який повинен це робити – Національне агентство із запобігання корупції, фактично, не передає ніяких матеріалів». «Ще більше нас засмутило те, що НАЗК дало роз’яснення, що ми (НАБУ) не можемо притягувати осіб до відповідальності і взагалі розпочинати розслідування, доки немає їх висновку. Була спроба перенести це у законодавчу площину, але вона була невдалою. Тому була дивна ситуація – орган не перевіряє декларації, але при цьому намагається завадити іншим органам це робити. Але вчора Апеляційний суд це виправив, і сказав, що це роз’яснення є нікчемним», - додав директор НАБУ.

Група підтримки Україні була створена Європейською комісією у квітні 2014 року. Групу очолив Пітер Балаш.