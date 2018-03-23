Адвокат Корбана Богдан просить суд зобов'язати ЦВК зареєструвати його народним депутатом

Клопотання розглядатиме суддя Володимир Келеберда, дата судового засідання наразі невідома.

Адвокат колишнього лідера політичної партії «Українське об’єднання патріотів» (УКРОП) Геннадія Корбана Андрій Богдан просить Окружний адміністративний суд Києва зобов’язати Центральну виборчу комісію зареєструвати його народним депутатом.

Про це він сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

"У зв’язку з тим, що мене було знято з реєстрації на підставі закону про "партійну диктатуру", який потім було скасовано, визнано неконституційним Конституційним судом України, я звернувся до суду з вимогою поновити мене в списках, а оскільки на сьогоднішній день якраз звільнилося одне місце в списку БПП, то зареєструвати народним депутатом", - повідомив Богдан.

У цьому зв'язку він сказав, що просить, аби суд зобов'язав ЦВК зареєструвати його народним депутатом.

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"А на час розгляду справи, щоб не було так, що розгляд справи затягується, а в той час реєструють іншого - я подав клопотання про забезпечення позову, в якому прошу суд, по-перше, заборонити діяльність як народних депутатів тим особам, які були обрані після мого виключення, а по-друге, заборонити Центральній виборчій комісії реєструвати будь-кого народним депутатом до розгляду мого позову", - сказав адвокат.

Також він уточнив, що звернувся в Київський апеляційний адміністративний суд, тому що, за його словами, саме цей суд має розглядати скарги на дії чи бездіяльність ЦВК.

При цьому Богдан сказав, що апеляційний адміністративний суд відправив цю справу в суд першої інстанції – в Окружний адміністративний суд Києва.

За його словами, дата розгляду ще невідома. "Я тільки знаю, що в реєстрі справа розписана на суддю Келеберда (заступник голови Окружного адміністративного суду м. Києва Володимир Келеберда - УНІАН)", - сказав Богдан.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року Конституційний суд України визнав неконституційним положення закону України про «Про вибори народних депутатів України» щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі після встановлення результатів виборів.

25 березня 2016 року на позачерговому з'їзді “Блоку Петра Порошенка «Солідарність» було виключено з виборчого списку партії 13 кандидатів у народні депутати України. Зокрема, з виборчого списку виключили таких кандидатів у депутати, як Андрія Богдана (№74), В’ячеслава Фрідмана (№99), Андрія Вовка (№91), Рустама Раупова (№100).

Довідка УНІАН. Верховна Рада 16 лютого 2016 року ухвалила зміни до закону про вибори народних депутатів (щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку у багатомандатному окрузі). Президент Петро Порошенко підписав цей закон 25 лютого.Відповідний закон (№3700) запроваджує можливість виключення кандидатів у народні депутати з виборчих списків уже після оголошення результатів голосування на підставі рішення з’їзду партії.