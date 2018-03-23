«Батьківщина» підписала з аграріями Всеукраїнський меморандум «Новий аграрний курс України»

Цим документом закріплюються напрямки розвитку аграрно-промислового комплексу, в яких сторони зобов’язуються діяти спільно для відстоювання як позиції аграріїв, так і інтересів сільського населення.

У п’ятницю, 23 березня, партія «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко разом із громадськими організаціями «Всеукраїнська аграрна рада» та «Аграрний cоюз України» підписали Всеукраїнський меморандум «Новий аграрний курс України» про співпрацю щодо проведення реформ у сільському господарстві та забезпечення розвитку сільських територій.

Як наголошується у документі, аграрний сектор є провідними для української економіки.

«На жаль, так історично склалось у нашому сільському господарстві, що різні сегменти сектору представляють різні асоціації, яким поодинці важко комунікувати з державними органами та парламентом. Зі свого боку «Батьківщина» намагається зламати систему, яка просочена корупцією, вузьким лобізмом та нехтуванням інтересів аграріїв та селян. Тому ми вирішили об’єднати наші зусилля та сформувати єдиний Новий аграрний курс», – зазначається у меморандумі.

Цим документом закріплюються напрямки розвитку аграрно-промислового комплексу, в яких сторони зобов’язуються діяти спільно для відстоювання як позиції аграріїв, так і інтересів сільського населення.

«Цей меморандум – це об’єднання громадського сектору та політичної сили, які вирішили спільними зусиллями досягти позитивного результату в процесі реформування та розвитку сільського господарства, забезпечення розвитку сільських територій шляхом реалізації цілей та завдань, визначених цим меморандумом», – йдеться у тексті документу.

«Батьківщина», ГО «Всеукраїнська аграрна рада» і Громадська спілка «Аграрний cоюз України» вбачають результат впровадження окреслених реформ у зростанні аграрного виробництва, зайнятості на селі, податкових надходженнях, збільшенні інвестицій у сільське господарство і надходженнях до місцевих бюджетів, захисті прав власників та орендарів земельних ділянок (паїв), а також інших аграрних активів.

За словами Юлії Тимошенко, меморандум «Новий аграрний курс України» – це покроковий план дій, який може зробити успішним та заможним аграрний комплекс, а також зробить сильною та процвітаючою нашу країну.

«Нам треба об’єднатися навколо цього Нового аграрного курсу України, оскільки саме аграрії можуть дати економічну успішність. Ми маємо відкрити всі шлюзи для всеохоплюючого розвитку аграрного комплексу», – зазначила після підписання меморандуму лідер «Батьківщини».