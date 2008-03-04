Партія регіонів прогнозує холод, безробіття і високі ціни

Партія регіонів звинувачує владу у виникненні енергетичної кризи.

Про це йдеться e заяві партії, яку опубліковано на її офіційному сайті.

“Наслідком неспроможності помаранчевої влади керувати країною, наслідком конфліктів, неузгодженості дій помаранчевої верхівки стала енергетична криза, до якої Україна наблизилася впритул, і яка болісно вдарить по всіх громадянах України”, йдеться у заяві.

Партія регіонів вважає, що через суттєве скорочення поставок газу з Росії, що трапилося, на її переконання, з причини непрофесійності нинішнього уряду, “будуть зупинятися підприємства, прийде холод у домівки людей. Знову зростуть безробіття і ціни”.

Також вона наголошує на тому, що вже потерпає і міжнародний авторитет України, яку і Європа, і Росія віднесли до категорії ненадійних партнерів. “Таким чином, за надмірні амбіції і авантюризм помаранчевої влади сповна заплатить і держава, і народ”, – вважають у Партії регіонів.

Партія регіонів вимагає, щоб «помаранчева влада, яка виявилася неспроможною керувати державою, сповна відповіла за свої провали, за те, що вона кинула країну у вир нової кризи, у вир нестабільності і болючих проблем, які нанесуть непоправної шкоди всій економіці України і рівневі життя кожного громадянина».