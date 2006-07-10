Рідний брат міністра внутрішніх справ Сергій Луценко спалив квиток члена СПУ

Двоє активістів Рівненської міської організації Соціалістичної партії України на прес-конференції у Рівному заявили про вихід з партії ї спалили свої партквитки.

Як передає кореспондент УНІАН, серед них – рідний брат міністра внутрішніх справ Сергій ЛУЦЕНКО, який кілька років тому очолював міську організацію СПУ, а нині працює помічником народного депутата України.

Разом з ним партквиток спалив і Сергій ШТУРХЕЦЬКИЙ – заступник головного редактора газети “Рівне вечірнє”, який був п’ятим у списку соціалістів на виборах до міськради.

Свій вчинок вони пояснили тим, що не схвалюють рішення голови партії Олександра МОРОЗА про створення коаліції у парламенті разом із Партією регіонів і комуністами.

С.ЛУЦЕНКО повідомив, одна з обласних організацій СПУ уже прийняла рішення про саморозпуск. За його словами, якщо цей процес набере обертів і про саморозпуск оголосять 14 обласних організацій, тоді постане питання про те, кого ж представляє фракція СПУ у Верховній Раді, а відтак Президент України матиме підстави для розпуску парламенту.

С.ЛУЦЕНКО також повідомив, що був свідком телефонної розмови свого брата із соціалістом, міністром освіти Станіславом НІКОЛАЄНКОМ, який просив Юрія ЛУЦЕНКА дати згоду залишитися на посаді міністра внутрішніх справ, посилаючись на відповідну домовленість про це з Партією регіонів.

За словами С.ЛУЦЕНКА, його брат категорично відмовився від цієї пропозиції, зазначивши, що не хоче, щоб у його трудовій книжці був запис про те, що він працював міністром в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.