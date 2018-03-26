Курс на Захід. Соцпартія затвердила нову програму

Окрім цього Соціалістична партія України розпочала реформу лівого руху в країні.

Делегати з'їзду Соціалістичної партії України затвердили нову програму партії. Вперше усвоїй історії СПУ проголосила курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

«Сьогодні той день, коли ми назавжди залишаємо в минулому радянські принципи і підходи. Ми йдемо вперед — у майбутнє! Наша партія змінює курс — ми будуємо проєвропейську політичну силу. У найближчому майбутньому ми бачимо Україну повноцінним членом цивілізованого європейського суспільства. І ми зафіксували це в нашій партійній програмі. Ми йдемо в Євросоюз і НАТО — подобається це комусь чи ні. Тому що, в першу чергу, це дозволить нам зупинити війну. Нам є чому повчитися у Заходу — витримці, соціальним стандартам і низькому рівню корупції», — сказав, виступаючи з трибуни з'їзду, голова СПУ Ілля Кива.

Окрім цього, він зазначив, що Соціалістична партія України розпочала реформу лівого руху в країні.

«Ми почали сьогодні реформу лівого руху в Україні з відновлення власної партійної структури і перше випробування пройшли з максимальною результатом. Ми хочемо почати нову еру європейської соціал-демократії. Основа нової політики — високі моральні цінності, відданість народу та реальні дії. Ми бачимо перед собою єдину європейську соціалістичну сім'ю. Спільна робота, жорстка дисципліна, патріотизм і висока ефективність — ось, що зробить ліву ідеологію локомотивом європейської політики», — сказав він.

Кива висловив переконання, що СПУ чекає велике майбутнє.

«Сьогодні ми пишемо нову історію соціалізму. Своїм прикладом, наполегливою працею ми показуємо результат. За короткий час ми зуміли відродити партію, яку зрадники свого часу практично витерли з політичної карти країни. Ми оновлюємо кадри і партійну програму. Сучасність вносить свої корективи. Саме тому на розгляд з'їзду ми винесли нову програму нашої політичної партії», — заявив Кива.

Програма Соцпартії, названа «Міцна держава. Соціальна справедливість. Порядок і закон»,складається з кількох галузевих блоків. Основні з них стосуються економічної політики, обороноздатності країни, місцевого самоврядування, гендерної рівності,молодіжної політики, боротьби з корупцією та соціального захисту громадян.