Війна компроматів: журналісти дізнавались, чи платив спічрайтер Порошенка гроші ЗМІ за правильні коментарі (відео)

В мережу потрапила переписка політтехнолога і спічрайтера Порошенка - Олега Медведєва.

Чи платив спічрайтер Порошенка гроші ЗМІ за правильні коментарі.

Про це дізнавались журналісти програми "Гроші".

Слідом за зламаною перепискою голови Нацради по телебаченню Артеменка, який узгоджував із президентом Порошенко каральні міри проти ЗМІ, що допускали критику влади, нове скандальне викриття.

В мережу потрапила переписка політтехнолога і спічрайтера Порошенка - Олега Медведєва, який, за твердженням хакерів, платить гроші найнятим політологам і експертам за правильні коментарі в ЗМІ.

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Судячи з опублікованих даних, Медведєв дає поради Порошенку щодо того як реагувати на ті чи інші події. Так, під час перипетій із Саакашвілі, він пише президенту дослівно: «Я припускаю застосування насильства щодо нього».

Хакери обіцяють ще багато цікавих подробиць із політичної кухні Порошенка найближчим часом.