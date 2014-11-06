Міноборони заперечує прямі переговори з сепаратистами

02:06, 06 листопада 2014
Політика
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У Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що українська сторона нібито проводить перемовини із сепаратистами

mil.gov.ua

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

"Україна дотримується «мінських домовленостей» і веде переговори щодо виконання «мінських угод» лише у тристоронньому форматі, з участю представників України, ОБСЄ та Росії", - йдеться вповідомленні.

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