Міноборони заперечує прямі переговори з сепаратистами

Про це йдеться в повідомленні міністерства.

"Україна дотримується «мінських домовленостей» і веде переговори щодо виконання «мінських угод» лише у тристоронньому форматі, з участю представників України, ОБСЄ та Росії", - йдеться вповідомленні.

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