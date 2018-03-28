"Дали 48 годин на виїзд": Ар'єв розповів, як Україна приєдналася до дипломатичного бойкоту Росії

Україна висилає достатньо серйозних дипломатів, на рівні першого, другого секретаря посольства, тобто не технічний персонал, заявив віце-президент ПАРЄ.

Україна схвалила рішення про вислання 13 російських дипломатів на досить високому рівні - першого, другого секретаря посольств.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв. "Ніякого тиску на Україну не чинили, це рішення було ухвалено на знак солідарності з нашими британськими колегами. Ми мали зробити цей крок, так само, як свого часу Британія та країни ЄС запровадили санкції проти РФ через російську агресію проти України. Це був абсолютно зважений і логічний крок", - підкреслив Ар'єв.

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"Наскільки мені відомо, Україна висилає достатньо серйозних дипломатів, на рівні першого, другого секретаря посольства, тобто не технічний персонал. Вони вже до завтра мають залишити територію України, їм дали 48 годин. Я вважаю, що цим кроком ми показуємо єдність з європейською спільнотою", - додав він.

На запитання, чи має РФ право прислати замість висланих дипломатів заміну чи саме на ці 13 осіб йде скорочення дипмісії, Ар’єв відповів:

"У цьому випадку вони мають право надсилати когось на заміну. Українська сторона, звичайно, буде розглядати, але наш рівень дипломатичних відносин після того, як Україна відмовилася приймати посла РФ, на низькому рівні".

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його доньку 4 березня виявили у непритомному стані на лавці у парку міста Солсбері на півдні Великої Британії. Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його доньки та поліцейського.

Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва. Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів. У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів. Сьогодні, 27 березня, у Польщі повідомили, що загалом вже 24 країни висилають 139 співробітників російської розвідки, які видавали себе за дипломатів.