Ролик із оголеною Надією Савченко "крутять" на телеканалі нардепа Мураєва (відео)

Ролик із Надією Савченко транслювали близько десятка разів на телеканалі NewsOne.

У четвер, 22 березня, після затримання Надії Савченко екс-"опоблоківець" та екс-"регіонал", нардеп Євген Мураєв пообіцяв надати їй юридичну та медійну підтримку.

У той же день на телеканалі NewsOne, що належить Мураєву, почали транслювати півхвилинний рекламний ролик, в якому Савченко анонсує, що буде балотуватися у президенти, повідомляє рух "Чесно".

Тетяна Проторченко, заступниця голови "Громадсько-політичного руху Надії Савченко" повідомила, що створенням і розміщенням ролика займалася партія: "Це політична реклама… Враховуючи, що дійсно, як озвучив Євген Мураєв, що вони будуть у межах своїх можливостей надавати підтримку у цій справі, то нам дозволили поставити цей ролик… Нам завжди давали там майданчик для того, щоб ми могли озвучувати свою позицію (на NewsOne, - Ред.)… Ми звернулися туди, бо розраховували на адекватність цінової політики".

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Проторченко додає, що ролик транслювали всього близько десятка разів, а за його розміщення заплатила вона особисто.

"Я платила як за "Громадсько-політичну платформу", враховуючи що я є заступником голови і це все буде у звіті відображено (у фінансовому звіті партії, - Ред.). У межах моєї офіційної заробітної плати я змогла собі це дозволити, враховуючи, що потрішки, по 200, 300 гривень ще й знайомі назбирали… Там буквально десяток показів цих відео. Це зовсім небагато, ми більше розраховуємо на інтернет, тому що телебачення - це великі кошти, а ми їх просто фізично не маємо", - стверджує вона.

За даними "Чесно", один показ ролика з таким хронометражем може коштувати принаймні 3,5 тис. грн за розцінками станом на кінець 2016 року. Зазначається, що трансляція роликів з Надією Савченко могла коштувати партії 30-40 тисяч гривень.

Від анонсованої Мураєвим підтримки у партії відмовлятися не будуть, однак наголошують, що така підтримка має бути прозорою та публічною.

Як повідомляв УНІАН, арештована на два місяці Надія Савченко опублікувала нове відео, в якому пообіцяла висунути свою кандидатуру на вибори президента.