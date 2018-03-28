Савченко в новому відео оголилася і пообіцяла піти в президенти

На відео Савченко знімає з себе вишиванку і одягає військову форму і берци.

Арештована на два місяці Надія Савченко опублікувала нове відео, в якому пообіцяла висунути свою кандидатуру на вибори президента.

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Відео опубліковане на її сторінці в Facebook.

"Українці програють країну політикам і олігархам. Щоб зберегти країну, потрібно знайти мудре рішення, а діяти треба на упередження. Я знаю, що робити. Прийде час і я піду в президенти", - заявила Надія.

На відео Савченко стоїть у кімнаті, за вікном темно і йде сніг. Вона знімає з себе вишиванку, одягає військову форму і берци.

"Разом ми змінимо політичну систему. Надія є!" - йдеться в ролику.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав Савченко запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 59 діб, до 20 травня, без альтернативи внесення застави.