Корчак заявляє, що два роки її перебування на посаді голови НАЗК не були даремними

Головними здобутками роботи відомства вона назвала започаткування державного фінансування політичних партій та запуск реєстру е-декларацій.

Екс-голова Національного агентства з питань запобігання корупції України Наталія Корчак вважає, що два роки її перебування на посаді не були даремними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час позачергового засідання НАЗК перед обранням нового голови відомства.

“Я можу стверджувати, що той період - це два роки перебування на посаді - не були даремними. Тому що орган є, він не тільки створений, він ще й дієздатний”, - сказала вона.

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За словами Корчак, показниками цього, зокрема, є започаткування державного фінансування політичних партій та запуск реєстру електронних декларацій. Також вона анонсувала найближчим часом презентацію реєстру корупціонерів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на позачерговому засіданні НАЗК новим головою обрано Олександра Мангула, а його заступником - Станіслава Патюка.

Сьогодні, 28 березня, сплив термін повноважень Корчак на посаді голови агентства.