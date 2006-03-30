Про комбінації без свого прем`єрства Тимошенко й слухати не хоче

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО називає “провокаційними” закиди, що її відмова від посади прем’єр-міністра може зберегти “помаранчеву” коаліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання, чи готова вона відмовитися від посади прем’єра заради збереження “помаранчевої” команди?

Подібні заяви Ю.ТИМОШЕНКО назвала “провокаційними” і наголосила, що саме на таких закидах зараз відбувається руйнація демократичної коаліції.

“Народ України визначився – хто мусить бути прем’єром в нашій демократичній коаліції. І не рахуватися з вибором народу – це, практично, є авантюра”.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в тому тексті меморандуму про створення коаліції, який був узгоджений, було чітко визначено, що прем’єра висуває політична сила, яка в демократичній коаліції набирає більшість голосів виборців.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні в тих, хто використовував політику в “брудних” цілях, “страх перевершує здоровий глузд”. “Вони знають, що якщо я займу цю посаду, то в списках не буде жодного, хто порушував ті принципи, які були оголошені на майданах”.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила: “Я хотіла, щоб ми припинили розмови на цю тему. Або ми беремо відповідальність за майже 6 мільйонів людей, які за нас віддали голоси, або хай хтось інший бере на себе цю відповідальність і продовжує ту політику, яка призвела практично до руйнації всіх надій людей”.