Коаліційна угода буде готова до середини листопада - Томенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

За словами Томенка, “ми вже більше працюємо не за формальними ознаками, а по змісту”. “Я думаю, що як “Голос України” надрукує результати, то змістовну частину ми мусили б закінчити”, - сказав Томенко і нагадав, що за законом газета “Голос України” має до 15 листопада опублікувати результати парламентських виборів. “Якби ми змістовну частину привели у відповідність, тоді було б легше вже готувати, почати б далі працювати”, - зауважив він.

Читайте такожКоаліційна угода до п’ятниці буде готова на 90% - депутат

Як сказав Томенко, має почати працювати робоча група з 15 листопада та готувати засідання Верховної Ради, зокрема має бути обговорена кількість комітетів ВР, скорочення цієї кількості.