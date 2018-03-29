НАЗК викликало "на килим" народного депутата від БПП

Нардеп Федір Негой з квітня 2015 року по жовтень 2016 року був у складі органу правління ПП, що має на меті одержання прибутку.

Національне агентство з питань запобігання корупції викликало народного депутата України від "Блоку Петра Порошенка" Федора Негоя для надання пояснень.

Як повідомляється на сайті НАЗК, депутата запрошено для забезпечення реалізації прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності і яка має право подати пояснення і зауваження до змісту протоколу.

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«Національне агентство встановило, що, будучи народним депутатом України, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави, на яку поширюється дія закону України «Про запобігання корупції», у період з 26 квітня 2015 року по 19 жовтня 2016 року Федір Негой перебував у складі органу правління приватного підприємства «НПН», що має на меті одержання прибутку», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, зазначили у НАЗК, народний депутат «порушив встановлену пунктом 2 частини першої статті 25 закону України «Про запобігання корупції» заборону щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку, та своїми діями вчинив правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення».

Так, Негоя запрошено прибути до НАЗК 4 квітня протягом дня з 09:00 до 17:00.

У НАЗК нагадують, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.