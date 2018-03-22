Нардеп Микитась не задекларував успадковане майно вартістю майже 36 мільйонів гривень - НАЗК

Микитась отримав у спадщину дві земельні ділянки у Києві, житловий будинок, автомобіль Mercedes-Benz та цінні папери.

Народний депутат від групи "Воля народу" в парламенті Максим Микитась вчинив адміністративне правопорушення, вважають у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

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Як передає ТСН, нардеп не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які відбулись у нього у зв’язку з отриманням спадщини. Зокрема, Микитась отримав у спадщину дві земельні ділянки у Києві, житловий будинок, автомобіль Mercedes-Benz та цінні папери. Загальна вартість успадкованого майна становить 35 770 440 грн.

Народний депутат був зобов’язаний протягом 10 днів з моменту отримання ним доходу на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Таким чином, таке правопорушення тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Надалі рішення про те, чи дійсно Микитась порушив закон, ухвалюватиме суд.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Арсен Аваков виправив декларацію, "згадавши" про ще півмільйона гривень зарплати своєї дружини.