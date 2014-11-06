Радник Порошенка заявив, що вони відмовилися від "земляцького" підходу до формування Кабміну

Радник президента України, народний депутат Микола Томенко переконаний, що буде скорочено кількість посад в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам у Верховній Раді, де тривають консультації з формування коаліції між переможцями позачергових парламентських виборів.

“Міністра, якщо ми визначаємо, він формує свою команду, він повинен розуміти, що йому робити”, - сказав він.

Також, за словами Томенка, він радіє, що «ми відмовилися від партійно-квотно-земляцького, дружнього підходу до формування уряду”.

Читайте такожЯценюк хоче формувати Кабмін за прикладом Європейської комісії

Він додав, що усі члени нинішнього Кабміну, за виключенням прем'єр-міністра, не повинні претендувати на посади у новому уряді.

Водночас, за словами Томенка, принцип підбору представників уряду ще не обговорювався.

Томенко також зазначив, що виступає за скорочення кількості парламентських комітетів, а також ініціюватиме прямі трансляції засідань комітетів.

“Точно я думаю, що кількість членів уряду скоротиться, точно я думаю, що скоротиться кількість комітетів”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, на необхідності скорочення кількості парламентських комітетів і посад в уряді наголошував президент України Петро Порошенко.