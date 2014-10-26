Порошенко пообіцяв скоротити кількість парламентських комітетів та посад в уряді

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу президент України Петро Порошенко.

Він наголосив, що необхідне “значне скорочення кількості комітетів”. “Вони не потрібні. Це все з минулого — тоді, коли намагалися дати хабара по принципу квотному для того, щоб якимось чином утримати когось в коаліції”, - сказав Порошенко.

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Він додав: “У нас в коаліції триматимуть інші принципи і інші цінності”.

Порошенко висловив сподівання, що буде скорочено і кількість посад в уряді України. “І це те, що ми сьогодні маємо зробити”, - наголосив він.

Раніше у Порошенка пообіцяли буквально завтра запропонувати коаліційну угоду.