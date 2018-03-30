У Кремлі не знають про звернення адвоката до Путіна щодо обміну Сущенка

Також у Кремлі не знають, чи потрапляє український журналіст до категорії осіб, про обмін яких можна говорити.

У Кремлі заявили, що не знають про звернення адвоката Марка Фейгіна до президента РФ Володимира Путіна з приводу обміну українського журналіста Романа Сущенка, якого Москва обвинувачує у шпигунстві.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Я не маю жодної інформацією з цього приводу, і щодо процесу, який відбувається, і щодо звернення адвоката. Мені потрібен якийсь час, щоб хоч щось з'ясувати. Мені невідомо, щоб такі пропозиції надходили», - сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що є спеціальна група, яка займається обговоренням питань обміну утримуваними особами.

«Я просто не знаю, за якою статтею і у зв'язку з чим обвинувачується цей український громадянин (Сущенко) в РФ, чи підпадає він під категорію тих осіб, про обмін якими можна говорити», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня російський адвокат Марк Фейгін закликав президента Росії Володимира Путіна посприяти обміну арештованого в Москві українського журналіста Романа Сущенка, інтереси якого він представляє в суді.

«Можливий обмін Сущенка на громадян РФ, притягнутих до кримінальної відповідальності в Україні, став би дійсно своєчасним виходом, що демонструє прихильність вищого керівництва до вирішення проблем українських політв'язнів. Багато хто цього чекає, як в Україні, так і в самій Росії», - заявив Фейгін.

27 березня українському журналісту Сущенку продовжили термін утримання під вартою в СІЗО «Лефортово» на час розгляду справи в суді ще на шість місяців.

У засіданні Мосміськсуду у справі Сущенка оголошено перерву до 23 квітня.

Кореспондента «Укрінформу» затримали в Москві 30 вересня 2016 року, назвавши його співробітником української розвідки і звинувативши у шпигунстві.