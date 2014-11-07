В коаліцію можуть увійти депутатські групи - Ковальчук

Однак це не стосується депутатів, які голосували за закони "16 січня" - їх в коаліцію не приймуть.

Про це в ефірі 5 каналу повідомив кандидат у народні депутати від партії "Блок Петра Порошенко" Віталій Ковальчук.

"Ми вказали, що членами майбутньої коаліції повинні бути депутатські фракції. І на сьогодні вже проводимо дискусію, що членами коаліції можуть бути депутатські групи", - сказав він.

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Також Ковальчук зазначив, що текст коаліційної угоди може бути повністю узгоджений до кінця наступного тижня.

За його словами, коаліція буде створена після отримання народними депутатами своїх повноважень.

"Для початку може бути остаточно погоджений текст коаліційної угоди, і вже з розумінням цього, після того, як народні депутати набудуть повноважень, може бути створена коаліція", - додав він