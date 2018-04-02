Cин Порошенка розповів про свої скромні доходи у 2017 році

Дружина Юлія задекларувала годинник марки Breguet.

Олексій Порошенко, син президента України, минулого року отримав 246 тисяч 295 гривень заробітної плати.

Про це йдеться у єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на сайті НАЗК.

Ще 252 тисяч 825 гривень він отримав на фінансування видатків пов'язанних з депутатською діяльністю. Дружина Олексія Порошенка отримала 2 тисячі 381 гривень заробітної плати у "МакКінзі і Компанія Україна".

На банківських рахунках син президента зберігає 3 тисяч 222 євро, 331 тисяч 787 доларів, 108 тисячі 553 гривень. А готівкою - 213 тисяч 700 гривень, 41 тисячу 900 доларів, 65 тисяч 500 євро.

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В автопарку Олексія Порошенка ГАЗ-14, 1981 року випуску, ВMW 320i Cabrio та Land Rover 2013 року випуску.

Олексію Порошенку належить будинок у Вінниці, площею 178,50 квадратних метри, вартістю 1 мільйон 800 тисяч гривень. Живе він у квартирі батьків в Києві площею 80,66 та квадратних метри.

Дружина Юлія задекларувала годинник марки Breguet.

Також Олексій Порошенко задекларував 88 тисяч 521 гривню, котрі було торік витрачено на відпочинок в Україні.