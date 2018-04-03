"Операція Троя": The Times розповіла про план Кремля з анексії Запоріжжя

На поширення проросійського заколоту далі на захід від Донбасу Кремль збирався витратити майже $200 тисяч.

Британське видання "The Times" розповіло, що команді російського президента Володимира Путіна в 2014 році пропонували план з дестабілізації ще й Запорізької області України.

Газета ознайомилася з урядовою доповіддю, яка спирається на листи електронної пошти радника Путіна Владислава Суркова, зламаних хакерами, передає "Голос Америки".

Автор статті "Операція Троя: російський план поширення хаосу в Україні" Том Парфітт з Москви пише, що план "Троя" в листопаді 2014 направив в Кремль Олексій Муратов - колишній депутат від Курської області і "представник ДНР" в Росії.

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У плані були чітко вказані імена ватажків проросійських заворушень, а шпигуни вже діяли на місці подій. Мова йшла про стратегію підготовки населення Запорізької області до проросійського заколоту в регіоні, або як подавав це Муратов - «звільнення від нацистсько-фашистських окупантів».

Ця пропозиція була частиною більш широкого плану Кремля щодо дестабілізації України. Все це увійшло в доповідь, з якою ознайомилося видання The Times. Доповідь грунтується на витоках інформації з листів електронної пошти впливового радника Володимира Путіна - Владислава Суркова, який деякі називають «путінським Распутіним».

Згідно з планом операції «Троя», Муратов пропонував вкласти $181 000 на поширення проросійського заколоту далі на захід від Донбасу. Документ, ймовірно, був спрямований заступнику Суркова.

Це був план маніпуляції громадською думкою перед заколотом у Запоріжжі, який мав за мету вирвати регіон з орбіти центрального уряду в Києві. В цьому заколоті використовувалася б існуюча російська шпигунська мережа, яка вже діяла на тій території. Передбачалося зав'язування контакту з місцевою поліцією і СБУ.

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План чітко виклав куди повинні йти кошти бюджету операції - від $ 40 000 на організацію проросійських протестів в Запоріжжі, $ 10000 на підтримку мережі агентів в СБУ та Міністерстві внутрішніх справ і до $ 49 000 на купівлю транспортних засобів.

Том Парфітт зазначає, що план Муратова не втілили у життя, і важко сказати, Москва розглядала його як серйозну пропозицію.

Документ був частиною листування, яку перехопили українські хакери в листопаді минулого року. Дві попередні частини викрили у 2016 році. Боб Сілі ретельно вивчав їх.

Кремль назвав отриману інформацію сфабрикованою, хоча деякі люди, які надіслали Суркову електронні листи, назвали їх справжніми.

Автор статті припускає, що Кремль прагнув пропагувати автономію для регіонів України із значним російськомовним населенням, як це було і в Донбасі паралельно з російським військовим вторгненням.