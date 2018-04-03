Порошенко не став декларувати дорогий відпочинок на Мальдівах

За підрахунками журналістів, відпочинок на Мальдівах обійшовся президенту в $500 тисяч.

Президент України не вніс у декларацію свій дорогий відпочинок на Мальдівах. За підрахунками журналістів, він обійшовся президенту в $500 тисяч (близько 15 мільйонів гривень).

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До останнього часу залишалося загадкою, чи внесе президент свою відпустку на Мальдівах в декларацію, відзначають журналісти програми "Гроші".

30 березня декларація була опублікована, от тільки сума на туристичні послуги в ній була вказана значно менше - майже 3 мільйони гривень.

Однак додатково були вказані інші витрати, зокрема, на проживання - майже 5,5 мільйонів гривень, на транспортні послуги - 7,5 мільйонів. Як відзначають журналісти, у сумі все це якраз і складає мальдівські 15 мільйонів гривень.

Голова інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков зазначає, що це робиться для того, щоб уникнути комунікаційних криз з українськими журналістами і опозицією. Разом з витратами зросли і доходи Порошенко: задекларовані понад 16 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко задекларував понад 16 мільйонів гривень доходів за 2017 рік. "336 000 з них складає заробітна плата, яку глава держави з року в рік у повному обсязі перераховує на благодійні цілі".