Декларація президента: у Порошенка розповіли про його благодійність та надходження у бюджет від "Рошен"

Загальна сума витрат на соціальну благодійність та зміцнення обороноздатності країни за період з 2014 по 2017 включно перевищила 800 мільйонів гривень, повідомили у Порошенка.

Президент України Петро Порошенко підготував декларацію за 2017 рік, яка найближчим часом з'явиться у відкритому доступі.

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"Близько двохсот мільйонів гривень у 2017 році склали витрати на благодійну діяльність, як-то: соціальні, культурні, медичні програми, підтримка армії. Вони не відображені у декларації на тій підставі, що подібна діяльність здійснювалася не фізичною особою, а всеукраїнською організацією «Благодійний Фонд Порошенка» та юридичними особами, бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко і які зазначені в його електронній декларації. Загальна сума подібних витрат на соціальну благодійність та зміцнення обороноздатності країни за період з 2014 по 2017 включно перевищила 800 мільйонів гривень", - повідомляється на сайті президента.

"Як відомо, свою частку в найбільшому активі, корпорації «Рошен», Петро Порошенко передав у довірчу власність «Ротшильд», всесвітньо відомій компанії з бездоганною репутацією. Минулого року, згідно відповіді на запит Прес-служби Адміністрації Президента, бюджети різних рівнів отримали від «Рошену» 1 мільярд 188 мільйонів гривень податків, зборів, єдиного соціального внеску та митних платежів. За 2014-17 роки сума таких платежів склала 4 мільярди 466 мільйонів гривень. Липецьку кондитерську фабрику «Рошен», як відомо, зупинено і закрито згідно рішення менеджменту корпорації", - повідомляється на сайті президента.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко задекларував більше 16 мільйонів гривень доходів за 2017 рік. "336 000 із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі".