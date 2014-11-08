Сорос упевнений, що Україна не мала шансів утримати Крим

Про це заявив американський фінансист і меценат Джордж Сорос в інтерв'ю програмі "Шустер LIVE", пише Gordonua.

"Думаю, немає (не могла втримати. - ред.). Тому що Україна, нова Україна, протистояла путінській Росії. Якщо говорити про грубу військову силу, нова Україна практично не мала сил для оборони. Оскільки саме ті війська, які мали стати на захист України, стріляли в людей. Тому надії на них не було", - сказав Сорос.

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Він зазначив, що нова українська влада могла віддати кримським військовим наказ стріляти, але "не могла забезпечити його виконання".

"Саме тому виникла плутанина, і російському перевороту в Криму практично не було вчинено опір", - зазначив меценат.

Нагадаємо, Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Цьому передувало захоплення українських військових частин і кораблів так званої "самообороною" і російськими військовими.