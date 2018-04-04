В Росії, яка окупувала Крим та увірвалась на Донбас, заявили про "неіснуючу російську загрозу" для Європи

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що НАТО відмовляється від пропозиції Росії «почати діалог».

У Міністерстві оборони Російської Федерації оголосили, що Європа сама себе залякує «неіснуючою російською загрозою».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив сьогодні на VII Московській конференції з міжнародної безпеки.

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«Викликає занепокоєння невпинне посилення угруповання американських військ у східній Європі. Складається парадоксальна ситуація: НАТО прагне наростити й модернізувати військову інфраструктуру біля російських кордонів, при цьому в громадській думці формується міф про зростання для Європи небезпеки, тобто самі залякують себе неіснуючою російською загрозою, а потім планомірно збільшують військовий потенціал», - заявив Шойгу.

За його словами, сьогодні в країнах Балтії та Польщі вже розміщено 10-тисячний контингент, який має всі види наступальних озброєнь.

«Активізується діяльність флотів США та інших країн НАТО в Чорному й Балтійському морях, кількість навчань і тренувань Північноатлантичного альянсу зросла, при цьому вони носять явний антиросійський характер», - сказав Шойгу.

Він також додав, що інтенсивність польотів авіації НАТО зросла уздовж російських кордонів - починаючи із січня, російські літаки піднімались на перехоплення понад 25 разів.

Шойгу вважає, що зросла небезпека провокацій і військових інцидентів, але НАТО відмовляється від пропозиції Міноборони РФ «почати діалог».

«У Брюсселі до шанобливої розмови не готові. Своєю чергою, Росія не збирається стукати в зачинені двері, й залишати без уваги спроби силового тиску на нас ми не маємо наміру», - заявив він.