У Міноборони РФ назвали пріоритетом мілітаризацію кордону з Україною

У Міноборони РФ заявили, що розвиток військової інфраструктури біля кордонів з Україною стане пріоритетом для армії Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу повідомив сьогодні на селекторній нараді.

За його словами, у військового відомства РФ попереду «багато роботи», і про це говорив президент РФ Володимир Путін.

Читайте такожВійськова прокуратура України оголосила в розшук заступника і секретаря Шойгу

«Крім цього, наприкінці року ми також подивимося підсумки виконання доручень президента РФ, даних як указами 2012 року, так і, безумовно, ті доручення, які давалися їм на травневих і листопадових нарадах у Сочі, яких пройшло вже десять, і здебільшого вони стосуються переозброєння армії. Але і, звичайно, є серйозні доручення з освоєння окремих регіонів. У даному разі, я говорю про Арктику, я говорю про острівну частину на сході (РФ) і, безумовно, все, що пов'язано зі зміцненням наших західних кордонів», - сказав Шойгу.

Він підкреслив, що вже «пророблена велика робота, пов'язана з розміщенням з'єднань».

«І тут я не можу не відзначити активну роботу і командувачів округами, і будівельників, і, безумовно, тих, хто займався розміщенням дивізій», - сказав Шойгу.

Також він повідомив, що Міноборони РФ вийшло на оснащення сучасним озброєнням на 59,5%, на справність озброєння на рівні 94%.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Шойгу заявив, що Росія має намір завершити розгортання в цьому році трьох дивізій на кордоні з Україною.

За даними УНІАН, біля кордону з Україною штаби даних з‘єднань дислокуються в м. Єльня (Смоленська область), м. Богучар (Воронезька область), а також в м. Новочеркаськ і сел. Кадамовському (Ростовська область).

Зокрема, в Єльні, в районі військового містечка (мікрорайон Кутузовський) колишньої 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії розгортається нова мотострілецька дивізія.

У Богучарі, за 100 км до кордону з Україною, буде відновлена 10-у гвардійську танкову дивізію імені Малиновського, яка раніше дислокувалася там.

У районі Кадамовського і Новочеркаська буде розгорнуто 150-й ідрицько-берлінську мотострілецьку дивізію. До кордону України - 150 км.

Крім того, з Центрального військового округу в Західний військовий округ передислокуються дві мотострілкові бригади. 23-я мотострілецька бригада дислокуватиметься в н.п. Валуйки Бєлгородської області - за 25 км від кордону України. 28-а мотострілецька бригада дислокуватиметься в місті Клинці Брянської області - за 45 км від українського кордону. Обидві бригади також увійдуть до складу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 роки після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.