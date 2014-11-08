Члени окружкому №59 привезли до ЦВК оригінали протоколів про результати голосування
14:56, 08 листопада 2014Політика
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Члени окружної виборчої комісії ОВК №59 привезли до Центральної виборчої комісії оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах.
До ЦВК доставлені протоколи з ОВК №59 / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, члени окружкому перебувають у приміщенні ЦВК.
На сьогоднішньому засіданні Центрвиборчкому відбудеться прийом протоколів з ”мокрими” печатками з цього округу.
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Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів в одномандатному виборчому окрузі №59. Самовисуванець, міський голова Курахового Донецької області Сергій Сажко лідирує з 30,49% або 9 тис. 235 голосів виборців. На другому місці – самовисуванець Валентин Манько, за якого проголосували 20,97% або 6 тис. 352 виборця.
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