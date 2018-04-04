У Лаврова назвали вимогу Франції до Москви забезпечити припинення вогню на Донбасі "русофобією"

Офіційний представник МЗС РФ заявила, що французький колега має перечитати Комплекс заходів з виконання Мінських угод.

У Міністерстві закордонних справ Росії назвали вимогу Франції до Москви забезпечити стійке припинення вогню на Донбасі «русофобією».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Останнім часом низкою відверто недружніх висловлювань щодо Росії, на жаль, відзначився міністр закордонних справ Франції, вони викликають подив, але, можливо, виглядають цілком логічними на тлі хвилі русофобії, що захлиснула Захід. Залишається, як кажуть французи, легкий смуток. Під час нещодавнього візиту до Києва 23 березня французький міністр закликав тиснути на Росію, вимагав виконання нею своїх зобов'язань щодо Мінських угод, нібито саме Росія має забезпечити стійке виконання припинення вогню на землі Донбасу», - сказала Захарова.

Вона заявила, що очільник МЗС Франції має перечитати Комплекс заходів з виконання Мінських угод.

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«Обов'язки Росії щодо цього документу нічим не відрізняються від тих, які несуть Франція і Німеччина. Так що, якщо комусь хочеться покласти на нас відповідальність за припинення вогню, тим більше зробити це публічно, то було б логічно вимагати того самого і від себе», - сказала Захарова.

«А от у спільній заяві трьох президентів (цей документ 12 лютого 2015 року підписали глави України, Франції, Німеччини та РФ - УНІАН), яку було прийнято одночасно з Комплексом заходів, Франція і Німеччина зобов'язалися надати технічну підтримку відновленню банківської системи в зоні конфлікту, зокрема шляхом створення міжнародного механізму для сприяння соціальним виплатам», - сказала Захарова.

За її словами, виникає питання, чи збираються партнери по «нормандського формату» виконувати взяте на себе зобов'язання.

«Складається враження, що претензії Парижа на роль чесного брокера в українському врегулюванні - не більше, ніж поза», - заявила Захарова.

«Не хочуть вони бачити відмову Києва від виконання Мінських угод, вважаючи за краще перекладати відповідальність на інших, вимагати чогось від Росії, яка взагалі не є стороною конфлікту», - заявила Захарова.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що його країна розуміє, хто є країною-агресором в Україні.

«У Франції розуміють, хто є країною-агресором, а хто - країною, яка зазнає агресії», - заявив Ле Дріан під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Очільник МЗС Франції підтвердив тверду і незмінну позицію Франції щодо підтримки територіальної цілісності України, яка ґрунтується на нормах міжнародного права. Французький міністр також заявив, що Франція не визнає незаконну окупацію Криму Росією.

«Росія має забезпечити стійкий режим припинення вогню, що створить передумови для виконання Мінських домовленостей», - заявив Ле Дріан.

У контексті подальших зусиль з припинення агресії на Донбасі було анонсовано проведення в Києві тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Німеччини та Франції.

Також Ле Дріан заявив у Києві про можливість посилення індивідуальних санкцій проти Російської Федерації після проведення 18 березня виборів президента цієї країни в окупованому Криму. Також Франція стурбована посиленою мілітаризацією Криму.