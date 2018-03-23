Франція розуміє, хто є країною-агресором в Україні - голова МЗС

Голова МЗС Франції заявив, що Росія має забезпечити сталий режим припинення вогню на Донбасі.

Міністр у справах Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляє, що його країна розуміє, хто є країною-агресором в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

«У Франції розуміють, хто є країною-агресором, а хто – країною, яка зазнає агресії», - заявив Ле Дріан у ході зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Глава МЗС Франції підтвердив тверду та незмінну позицію Франції щодо підтримки територіальної цілісності України, яка ґрунтується на нормах міжнародного права. Французький міністр також заявив, що Франція не визнає незаконну окупацію Криму Росією.

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У ході переговорів міністри детально обговорили ситуацію на Донбасі та можливості для просування на шляху до мирного врегулювання. За словами Клімкіна, роль Франції та особисто президента Еммануеля Макрона у цьому зв’язку важко переоцінити. «Донбас має повернутися в європейську і демократичну Україну, а допоможе у виконанні цього завдання миротворча місія ООН», - переконаний український міністр.

«Росія має забезпечити сталий режим припинення вогню, що створить передумови для виконання Мінських домовленостей», - заявив Ле Дріан.

У контексті подальших зусиль з припинення агресії на Донбасі було анонсовано проведення у Києві тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Німеччини та Франції.

Окремо французький міністр заявив, що Франція виділить півмільйона євро для реалізації в Україні гуманітарних проектів французького Червоного Хреста та організації Triangle Generation Humanitaire.

Як повідомляв УНІАН, Ле Дріан сьогодні, 23 березня, заявив у Києві про можливість посилення індивідуальних санкцій проти Російської Федерації після проведення 18 березня виборів президента цієї країни в окупованому Криму. Також Франція занепокоєна посиленою мілітаризацією Криму.

Також 23 березня відбулося підписання заяви про наміри щодо розвитку двостороннього співробітництва між МВС України та Міністерством у справах Європи і закордонних справ Франції. Зокрема, Франція продасть Україні 55 гелікоптерів компанії Airbus Helicopters.